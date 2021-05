"PARTEI" will Rathaus-Anbau stoppen

Marion Hasenkamp tritt als Bürgermeisterkandidatin an

Langenhagen. Marion Hasenkamp tritt für die "PARTEI" als Bürgermeisterkandidatin, für die Regionsversammlung und für den Rat der Stadt Langenhagen an. Das "I" in PARTEI stehe für die basisdemokratische Initiative, "Ebenso liegt mir das Thema Umweltschutz am Herzen, mit mir ist ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern für Flugzeuge über Langenhagen endlich denkbar", erklärt Marion Hasenkamp. „Weiterführend werde ich enorme Summen in Bildung und soziale Gerechtigkeit investieren. Wie ich das finanzieren werde? Erst mal stoppen wir den Rathaus-,Um- und Anbau und wenn das nicht reicht, bergen wir den Schatz aus dem Silbersee.”