Parteiaustritt nach „Mörder-Diskussion“

Klaus Danneberg verlässt SPD nach 41 Jahren wegen Zitats über Hindenburg

Langenhagen (ok). Erst hatte er ihn mehrmals als Regierungschef abgelehnt, bevor er Adolf Hitler am 30. Januar doch zum Reichskanzler ernannte. So ermöglichte Reichspräsident Paul von Hindenburg die so genannte Machtergreifung, die Umwandlung Deutschlands in eine Diktatur, ehe er am 2. August 1934 starb. Jetzt hat eine Diskussion um Hindenburg zu einem Austritt aus der SPD geführt. Doch der Reihe nach. Auch in Langenhagen gibt es eine Hindenburgstraße. Bündnis 90/Die Grünen haben die Rolle des ehemaligen Reichspräsidenten nicht zuletzt wegen seiner Rolle zu Beginn des Nationalsozialismus, aber auch am Ende der Weimarer Republik bei der Verschwörungstheorie „Dolchstoßlegende“ kritisch gesehen und die Umbenennung eines Teiles der Straße in Höhe der Friedrich-Ebert-Schule in Ada-Lessing-Platz beantragt. Der Rat der Stadt Langenhagen hat das in seiner Sitzung am 13. September mehrheitlich mit den Stimmen von SPD, Grünen und BBL beschlossen. Wolfgang Kuschel, damals noch im Rat der Stadt Langenhagen, fasste nach eigenen Worten zusammen, dass „Hindenburg derjenige war, der denjenigen zum Reichskanzler gemacht hat, der später der größte Massenmörder Deutschlands werden sollte.“ Deshalb sei die Umbenennung richtig, denn Hindenburg sei beileibe „keine Lichtgestalt der deutschen Geschichte“ gewesen. Klaus Danneberg, ebenso Genosse wie Kuschel und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 60 plus, war in der Sitzung im Theatersaal dabei und hat nach seinen Angaben ganz Anderes vernommen. Der Pädagoge Kuschel soll die Worte „Hindenburg war ein Mörder“ gesagt haben. Worte, die den früheren Verwaltungsangestellten tief getroffen haben, da das keineswegs den Tatsachen entsprochen habe. Klaus Danneberg: „So darf nicht mit deutscher Geschichte umgegangen werden.“ Der 83-Jährige hat sich so echauffiert und war erbost, dass er seinen Parteiaustritt angekündigt hat. Viele führende Langenhagener Sozialdemokraten und auch der gescholtene Wolfgang Kuschel selbst haben das Gespräch mit ihm gesucht, versucht ihn umzustimmen. Ohne Erfolg. Klaus Danneberg hat jetzt nach 41 Jahren Mitgliedschaft sein Parteibuch zurückgegeben. Der Schritt war aus seiner Sicht unumgänglich, er habe ein Zeichen setzen wollen. Glücklicherweise sei nicht die Straße auf ihrer ganzen Länge umbenannt und Hindenburg somit aus dem Geschichtsbewusstsein vieler Langenhagener gestrichen. Vielmehr handelt es sich beim Abschnitt vor St. Paulus-Kirche und Friedrich-Ebert-Schule nur um einen etwa 50 Meter langen Abschnitt, der jetzt den Namen einer Journalistin und Pionierin der deutschen Erwachsenenbildung trägt.