Passionsandachten aus dem Wohnzimmer

Martinskirchengemeinde geht mit Passionsandachten online

Engelbostel/Schulenburg. „Der Elefant im Talar ist ja toll“, schwärmt Cora Willenbücher aus dem Kirchenvorstand der Martinskirchengemeinde, als sie das große Kuscheltier von Vikar Hendrik Hundertmark erblickt: „Da ist so viel Symbolik drin, denn Kraft, Stärke und eine dicke Haut braucht ein Prediger doch auch.“Der Elefant wird in der diesjährigen Passionszeit seinen ersten großen Auftritt haben. In anderen Jahren haben die Engelbosteler und Schulenburger freitags in ihrer Martinskirche Passionsandachten mit viel Gesang, Bibellesung und Gebet gefeiert; dieses Jahr gestaltet das Predigtteam sieben online-Andachten. „Nach dem Motto „aus dem Wohnzimmer in die Wohnzimmer“ habe ich zu Hause eine Andacht aufgezeichnet, die alle auf in ihren eigenen Sofas per Smartphone, Computer oder Tablet anschauen und mitfeiern können“, erzählt Hundertmark und sagt: „Als ich dabei meinen Elefanten in meinem Wohnzimmer sah, wusste ich, dass der unbedingt mitmachen muss!“Vom Freitag nach Aschermittwoch an werden die Lektorinnen Margit Frehrking und Lena Sonnenburg, die Prädikanten Holger Kiesé und Michael Vogt sowie Diakon Merlin Langrehr, Pastor Rainer Müller-Jödicke und Vikar Hendrik Hundertmark jeweils einen Abschnitt aus der biblischen Passionsgeschichten auslegen und ein Gebet gestalten; Frehrking und Kiesé musizieren zusätzlich Passionslieder. Michael Vogt hatte für die Andachtsreihe sogar einen Werbetrailer dafür produziert und kündigt an: „Bis einschließlich Karfreitag werden wir immer freitags ab 17 Uhr für jeweils eine Woche einen neues Video auf unsere Homepage www.martinskirchengemeinde.de sowie auf unsere Facebookseite stellen.“