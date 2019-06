Paulus zu Gast in St. Paulus

Familiengottesdienst am 30. Juni

Mit einem Familiengottesdienst feiert die St. Paulusgemeinde am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr ihren 55. Gründungstag in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstraße 85. “Der Termin kurz vor den Ferien passt gut”, sagt Pastor Foerster, “denn am 1. Juli 1964 wurde die Gemeinde gegründet, kurz nachdem man den Grundstein zum Gemeindehaus gelegt hatte. Und am 29. Juni hat der Apostel Paulus seinen kirchlichen Gedenktag.” Paulus wird auch persönlich im Gottesdienst auftreten, den das Kinderkirchenteam vorbereitet hat. “Wie es kam, dass Paulus so ein wichtiger Verkünder des Evangeliums wurde, wollen wir den Kindern mit einem Anspiel zeigen”, ergänzt Foerster. Für die Musik hat das Team Holger Kiesé, Diakon und Musikpädagoge aus Engelbostel, eingeladen. Außerdem wird der Motettenchor Langenhagen singen, der seit langem die Kirche für seine Proben nutzt. Im Anschluss präsentieren sich gegen 12 Uhr alle aktiven Gemeindegruppen im Familiencafé. Es gibt Infotische, ein Waffelstand der Jugendgruppe und verschiedene Aktivitäten. Die Aktionen reichen von Bastelangeboten für Kinder, dem Verkauf einer Sonderedition von Stoffbeuteln und dem Vorstellen des Jugendkellers bis zu einer kleinen Ausstellung von Studiozeichnungen aus dem Gemeindeleben. Der St. Paulus-Kindergarten öffnet sein Spielgelände für Eltern und Kinder. Auch für Kaffee, süße Kleinigkeiten und kühle Getränke ist gesorgt.