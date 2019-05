Picknick in Weiß am After Work-Renntag

Als bundesweiter Alleinveranstalter von Pferderennen hat die Neue Bult die aktuell erfolgreichsten Jockeys vor Ort. Unter anderem dabei: Champion Andrasch Starke, Senkrechtstarter Maxim Pecheur, Martin Seidl, Adrie de Vries, Filip Minarik und Michael Cadeddu. Die beiden Lokalmatadoren Wladimir Panov und Carlos Henrique sind vornehmlich auf den Pferden der Bult-Trainer Dominik Moser und Bohumil Nedorostek im Einsatz. Hans-Jürgen Gröschel vertraut auf Filip Minarik, Martin Seidl und Andre Best.Nedorostek lässt in den voraussichtlich zehn Rennen acht Galopper starten, darunter die Neuerwerbung des Clubs Neue Bult, den Overdose-Sohn Bahamian Bullet (Jose Luis Silverio). Moser könnte sechs Pferde satteln. Sicher dabei ist Wild Soldier (Andrasch Starke), der im Hauptrennen, einem Ausgleich II (10.000 Euro, 1.750 Meter) engagiert ist. Wild Soldier trifft in dieser Prüfung auf die Gröschel-Pferde Be Sweet (Andre Best) und Saxone (Martin Seidl) sowie auf Nedorosteks Dictator (Jose Luis Silverio).Im Sieglosenrennen der Dreijährigen über 2.200 Meter zu beachten: der Schlenderhaner Surely Motivated, der Ammerländer Lavande Blue, das Pferd einer Besitzergemeinschaft aus Leipzig mit dem passenden Namen Leipzig, der Dzubasz-Vertreter Mooniac sowie der Brümmerhofer Shamox. Alle fünf haben noch Nennungen für das Deutsche Derby.Die Verlosungsaktion „Lucky Loser“ verspricht tolle Gewinne, etwa Eintrittskarten für das GOP Varieté-Theater Hannover, für die Wasserwelt Langenhagen, für den Erlebnis-Zoo Hannover sowie wertvolle Wettgutscheine bis zu einem Wert von 100 Euro.Veranstaltungsbeginn ist um 16 Uhr. Das erste Rennen startet um 16.30 Uhr, das letzte um 21 Uhr.