Pilgerreise bringt Spenden in Höhe von 2558,50 Euro

Zusätzliche Angebote für Ophelia-Beratungszentrum

Langenhagen. 21 Tage, 444 Kilometer und 2558,50 Euro - so lässt sich die Pilgerreise von Eberhard Engel-Ruhnke in Zahlen fassen.21 Tage war der Langenhagener zur Partnergemeinde der Paulus-Kirche in Leipzig unterwegs. Als eher spontane Idee entstanden, nahm der Gedanke zur Gemeinde Bethlehem zu laufen nach und nach Gestalt an. Jetzt fehlte dem wandererfahrenen Engel-Ruhnke nur noch der Zweck dieser Aktion.Von Anfang an war klar, dass die Pilgerreise einem guten Zweck dienen sollte. Als langjähriges Vereinsmitglied der Ophelia-Beratungszentrums in Langenhagen lag es daher nahe, mit den gesammelten Spenden die Arbeit für von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen zu unterstützen.Mit so viel Spendenbereitschaft hatte der Pilger jedoch selbst nicht gerechnet. 444 Kilometer waren es, die Engel-Ruhnke auf der „Via Scandinavica“ – dem Jakobsweg – zurücklegte. Für jeden gelaufenen Kilometer konnten Interessierte spenden. Sogar nach seiner Rückkehr gingen noch Spenden sein. Dadurch konnte ein Spendenscheck über insgesamt 2558,50 Euro an Vorstand und Mitarbeiterinnen von Ophelia überreicht wurde. Mit dem Geld sollen zusätzliche Angebote für Frauen finanziert werden, so Anja Wessel-Jorißen,Geschäftsführerin des Beratungszentrums. Ideen für Gruppenangebote oder Veranstaltungsreihen gebe es genug.