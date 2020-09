Pizza-Tag in der Paracelsus-Klinik am Silbersee

Dank an die Mitarbeiter

Langenhagen. In diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie hat sich die Paracelsus-Klinik am Silbersee etwas Besonderes als ein kleines Dankeschön für die Mitarbeiter einfallen lassen. Der Betriebsrat hat in Abstimmung mit der Klinikleitung am 23.September einen Pizzawagen organisiert, der für alle Mitarbeiter in der Pause eine Pizza nach Wahl zubereitet hat. Der „Pizzabäcker“ hatte jede Menge zu tun und die Mitarbeiter waren begeistert von der Aktion und den leckeren Pizzen.Die Klinik plant in den nächsten Wochen noch weitere solcher Aktionen, um den Mitarbeitern den Alltag etwas zu „versüßen“.