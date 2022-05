Planwagen und Luftballons

Kinderladen Engelbostel feiert Jubiläum mit bunter Party

Engelbostel. Jetzt schlossen sich Eltern aus Langenhagen mit der Vereinsgründung des Kinderladen Engelbostelzusammen, um ein Betreuungsangebot für ihre drei- bis sechsjährigen Kinder zu schaffen, in das sie ihre Vorstellungen von Erziehung mit einfließen lassen können. Mit einer bunten Jubiläums-Party feiert der Kinderladen nun am Sonnabend, 21. Mai, von 12 bis 17 Uhr sein 50-jähriges Bestehen auf dem Gelände in der Wilhelm-Hirte-Straße 19 und lädt alle Interessierten ein.Von Planwagenfahrten über Kinderschminken bis zu Luftballonkunst wird den Kleinen an diesem Tag vieles geboten. Natürlich sind auch Ehemalige herzlich eingeladen, in Erinnerungen zu schwelgen.Seit 1972 und bis heute planen die Eltern sämtliche organisatorischen, finanziellen und handwerklichen Aufgaben rund um den Betrieb des Kinderladens selbst und führen sie aus. Ein solches Engagement ist in Langenhagen im Bereich der Kindertagesstätten inzwischen fast einzigartig und schafft eine besondere Gemeinschaft zwischen Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Aktuell beschäftigt der Kinderladen vier pädagogische Fachkräfte und eine Köchin. Gemeinsam mit den Eltern engagieren sie sich für eine liebevolle und stärkende Entwicklung der Kinder.„Wir sind überaus stolz, das Angebot des Kinderladens Engelbostel auch nach mehr als 50 Jahren weiterführen und weiterentwickeln zu können“, so die erste Vorsitzende Veronika Mörke, in Vorfreude auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum am 21. Mai.