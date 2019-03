Plattdeutsch im Radio

Engelbosteler Pastor spricht im NDR

Engelbostel/Schulenburg. Vom 25. bis 29. März geht Pastor Rainer Müller-Jödicke wieder auf Sendung. Täglich um 14.15 Uhr werden dann auf NDR Niedersachsen seine plattdeutschen Radioandachten ausgestrahlt.„Dieses Mal will ich von unserer Fahrt nach Israel erzählen“, kündigt der Theologe an und erinnert sich an die Reise, die er mit seiner Gemeinde im letzten Herbst unternommen hat, und er sagt: „Wir haben beeindruckende Friedensprojekte besucht, und auch an der Klagemauer hatte ich ein bewegendes Erlebnis, von dem ich erzählen will!“Wenn der Ostfriese einmal im Jahr im NDR von den Glaubenserlebnissen seiner Gemeindeglieder berichtet, hat er dabei nach NDR-Angaben etwa 650.000 Zuhörer. Auch dieses Mal ist eine Alltagsgeschichte aus Engelbostel dabei: „Eine Zeichnung von einem Engel begleitet eine unserer Seniorinnen schon ein Leben lang“, verrät der Geistliche. Die Geschichte dazu wird am Donnerstag, 28. März gesendet werden, bevor die Hörer wieder übers NDR-Hörertelefon bei Müller-Jödicke anrufen können.