Platz für Stadtbibliothek im D-Trakt

Aber: weniger Raum für IGS-Bläserklassen bei Neubau

Langenhagen (ok). Was passiert mit dem D-Trakt, in dem die Orchesterklassen der IGS Langenhagen zu Hause sind? Er liegt ja etwas ab vom Schuss, genießt beim Neubau der Gesamtschule nicht unbedingt oberste Priorität. Und die Stadtbibliothek braucht nach dem Verkauf eine neue Heimat. Stadtbaurat Carsten Hettwer: „Der Platz des D-Traktes reicht für die Stadtbibliothek völlig aus; die Bläserklassen könnten dort auch noch unterkommen.“ In der politischen Diskussion war übrigens auch der Handelshof. Bei einem gemeinsamen Konzept könnte die Schulbibliothek durchaus auch berücksichtigt werden. Doch Carsten Hettwer macht auch deutlich: „Bei einem Neubau wird der Platz für die Bläserklassen sicher nicht größer.“ Über das Raumprogramm der IGS wird in der Sitzung des Technischen Schulbauausschusses diskutiert.