Polizist wurde angegriffen

39-Jähriger starb nach Drogenrausch

Langenhagen. Am Sonnabend gegen 18.40 Uhr, hat ein 39 Jahre alter Mann an der Kastanienallee randaliert und Polizeibeamte angegriffen. Bei der Widersetzung gegen die Festnahme ist er plötzlich zusammengebrochen, wurde anschließend unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht. Er starb einige Stunden später.Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner die Polizei alarmiert, da der 39-Jährige mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens, schlug der offenbar unter Drogen stehende Mann mit einer Eisenstange auf das Einsatzfahrzeug ein.Als die Beamten den Wagen verließen, bewarf der vollkommen in Rage befindliche 39-Jährige die Polizisten mit Steinen und verletzte dabei einen von ihnen. Als die Einsatzkräfte daraufhin Pfefferspray einsetzten und den Randalierer zu Boden brachten, brach dieser plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein. Bis zum Eintreffen eines sofort angeforderten Rettungswagensleisteten die Beamten Erste Hilfe und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Auf dem Weg in die Klinik war sein Zustand kritisch. Am Sonntagvormittag ist der Mann gestorben. Die Untersuchungen zur Todesursache dauern an.