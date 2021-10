Figurentheater Marmelock im Haus der Jugend

Langenhagen. Das Figurentheater Marmelock gastiert am Donnerstag, 14. Oktober und am Freitag, 15. Oktober, mit dem turbulenten Wettermärchen „Potzblitz – eine Wetterhexe dreht auf“ – frei nach Frau Holle im Haus der Jugend Langenhagen.Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und der ganzen Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 11. Oktober, montags 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags 9.bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz 1.Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage, gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Nasenschutz denken. Einlass für Erwachsene mit Nachweis – geimpft, genesen oder getestet. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, bitte unbedingt die Altersangaben beachten!Bei allen Nordwinden, Sommergewittern und Winterstürmen! Holt Eure Regenschirme heraus und zieht euch warm an! Die Wetterhexe wird für Euch Wolkenbrüche, Blitze, Stürme und Donner hexen. Ständig unterbrochen von dem frechen Raben Emil weiß die temperamentvolle Wetterhexe spannende Schauermärchen zu erzählen. So wie das Lieblingsmärchen vom kleinen Raben, ein Märchen vom Schnee, das mit einem heftigen Donnerwetter endet. Dabei lernen wir die alte Wolkenfrau kennen, die sich in der Kunst der Schneeherstellung auskennt. Und sehen zwei junge Frauen durch den Zeittunnel ins zauberhafte Reich der alten Dame reisen…