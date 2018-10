Premierenlesung „Stille Nacht, tödliche Nacht“

win lädt ein zum Krimiabend mit Autor Thorsten Sueße

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover –lädt zur Premierenlesung mit Autor Thorsten Sueße ein. Am Donnerstag, 15. November, wird es ab 19 Uhr kriminell.Maike Rottmann, Geschäftsführerin von zwei Autohäusern in Hannover, behauptet wiederholt, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Ihr Ehemann und ihre beste Freundin halten Maike für überdreht und paranoid. Doch dann ruft tatsächlich ein Tötungsdelikt die Mordkommission Hannover auf den Plan. Dr. Mark Seifert, der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, wird in den dramatischen Fall verwickelt.Die Psychothriller-Novelle „Stille Nacht, tödliche Nacht“ von Thorsten Sueße ist Teil der Weihnachtskrimi-Anthologie „Tannenblut“ (erscheint am 1. November im CW Niemeyer Verlag, Hardcover, 224 Seiten, 16,80 Euro), zu der verschiedene renommierte Kriminalschriftsteller aus ganz Deutschland spannende Kriminalgeschichten beigesteuert haben – wie etwa Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf, bekanntgeworden durch seine Ostfriesen-Krimis.Thorsten Sueße, geboren 1959 in Hannover, verheiratet, zwei Kinder, wohnt seit vielen Jahren mit seiner Familie am südlichen Rand seiner Geburtsstadt. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover.Bei der Darstellung der Handlung seiner Kriminalromane „Toter Lehrer, guter Lehrer“, „Die Tote und der Psychiater“ oder „Schöne Frau, tote Frau“ orientierte sich der Autor an seinem eigenen Arbeitsalltag, der durch eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei Hannover geprägt ist. Der in dem neuen Psychothriller „Stille Nacht, tödliche Nacht“ mitspielende Psychiater Mark Seifert ist auch die Hauptfigur von Sueßes oben aufgeführten Romanen.Der Autor veröffentlichte ansonsten ein Fachbuch über die NS-„Euthanasie“ in Niedersachsen, ein Theaterstück und zahlreiche Kurzgeschichten in diversen Anthologien, außerdem schrieb er ein Drehbuch für einen Spielfilm. Daneben betätigt er sich als Schauspieler, hauptsächlich im Bereich Theater, hat aber auch Sprechrollen in Fernseh- und Kinoproduktionen. Er ist Mitglied im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen.Weitere Informationen über den Autor unter: www.thorsten-suesse.deDer Eintritt ist frei! win freut sich aber über eine Spende. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt so viele Plätze wie Stühle frei sind.Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen, Claudia Koch, 0511/8604-216, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.