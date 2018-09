Produkte gewinnbringend vermarkten

Schüler absolvierten Wirtschafts-Projekt

Langenhagen (dl). NFTE, sprich Nifty, bedeutet schlau oder pfiffig und steht für „Network For Teaching Entrepreneurship“. Das Netzwerk widmet sich der Förderung von unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und Selbstständigkeit bei jungen Menschen. Die Programme werden in den Schulen als Wirtschaftsprojekt angeboten, mit dem Ziel, die Schüler für wirtschaftliche Zusammenhänge zu sensibilisieren. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere Jugendliche mit eher schlechten Startchancen in hohem Maße von den NFTE Programmen profitieren. Darin werden praktische kaufmännische Kenntnisse vermittelt, die sich in unterschiedliche Themenbereiche aufgliedern mit dem Ziel, Geschäftsideen zu entwickeln und diese möglichst gewinnbringend zu vermarkten. Dabei werden strategisches Denken, sprachliche wie auch mathematische Fähigkeiten sowie Selbstvertrauen und die Fähigkeit zur Problemlösung gestärkt. Eine Woche lang brüteten 36 Achtklässler der Gutzmann– und Pestalozzi-Schule über Themen rund um die Gründung eines Unternehmens. Am Anfang steht meistens die Geschäftsidee. Es folgen genaue Marktanalysen, der unvermeidliche Businessplan, Gedanken über mögliche Vertriebswege, Umsatzprognosen, feste und variable Kosten und hört mit der Gewinn- und Verlustrechnung noch lange nicht auf. Dabei geht es nicht zuletzt um die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und höfliches Auftreten. Eigenschaften, denen im Berufsleben eine große Bedeutung zukommt. Zum Abschluss der Wirtschafts-Projektwoche stellten die Schüler ihre Geschäftsideen vor, die sich im Hinblick auf die Marktchancen und Verkaufsprognosen der darin angebotenen Produkte und Dienstleistungen thematisch an ihren eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten orientieren. Eine Jury, bestehend aus Pädagogen und Vertretern aus der Wirtschaft hatte dabei unter anderem die Aufgabe, die Businesspläne und die insgesamt 17 Präsentationen zu beurteilen. Das Zertifikat, dass den Schülern am Ende die erfolgreiche Teilnahme an dem NFTE Wirtschaftskurs bescheinigt, hat sich bisher bei Bewerbungsgesprächen erfahrungsgemäß als ausgesprochen nützlich erwiesen. „Das Zertifikat ist ein Türöffner“, bestätigt Ursula Borkowski, die Schulleiterin der Pestalozzi-Schule. „Wer neben dem NFTE Zertifikat darüber hinaus auch eine Mitarbeit in unserer Schülerfirma vorweisen kann, der hat auf jeden Fall gute Chancen auf dem Lehrstellenmarkt“. Am Ende der Projektwoche sind nicht nur die Schüler erschöpft, aber glücklich, wenn sie das begehrte Zertifikat in Händen halten. Auch ihre Lehrer und Trainer sind stolz, wenn sie sehen, wie souverän die Schüler ihre Präsentationen vorstellen können.