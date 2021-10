Start ist am Dienstag, 2. November, im Quartierstreff Wiesenau

Langenhagen. Im Rahmen des Projekts „Gesund im Quartier“ bei win bietet Christine Güldenring in Zukunft ehrenamtlich „Progressive Muskel-Entspannung“ nach der Methode von Jacobson an.Bei dieser Form der Entspannungsübungen werden bestimmte Muskelgruppen zunächst kräftig angespannt und dann wieder bewusst locker gelassen. Die Konzentration geht dabei auf das Gefühl der entspannten Muskeln. Der Unterschied zwischen An – und Entspannung wird dabei (wieder) kennen gelernt. Nach und nach entwickelt sich so ein Gefühl für unbewusste Verspannungen in Alltagssituationen, die dann gezielt aufgehoben werden können.Sinnvoll ist die „Progressive Muskel-Entspannung“ vor allem bei Ängsten, Schlaflosigkeit oder Stress. Aber auch bei Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Migräne oder Magen- Darm-Störungen lassen sich damit gute Erfolge erzielen.Das Angebot wird im zweiwöchigen Rhythmus dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Quartierstreff Wiesenau stattfinden. Start ist am Dienstag, 2. November. Das Angebot ist kostenfrei. Die Teilnehmer-Anzahl ist auf neun Personen begrenzt.Interessierte können sich gerne telefonisch (0511/12 26 17 13) oder per Mail (eichhorn@win-e-v.de bei Anna-Marie Eichhorn, Koordinatorin Projekt Gesund im Quartier, anmelden.Das Angebot findet im Rahmen des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ statt. Das Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten.