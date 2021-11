Projekt „Gesund im Quartier“ in Wiesenau

Es gibt diverse Angebote für Seniorinnen und Senioren. Im Herbst und Winter trifft sich die Walking-Gruppe mittwochs und sonntags vormittags um 10 Uhr am Quartierstreff, um daraufhin durch Wiesenau zu laufen. Regina Kiebach, die die Walking-Gruppe ehrenamtlich anbietet, freut sich über weitere Walking-Begeisterte. Frei nach dem Motto „Runter vom Sessel“ geht’s los! Vorerfahrungen oder Ausrüstung ist nicht erforderlich – bei Bedarf können Walking-Stöcke kostenlos im Quartierstreff ausgeliehen werden.Das besondere Gesundheitsangebot „Aktiv und achtsam im Alltag“ unter der Leitung von Horst Polomka findet dienstags 9 bis 10 Uhr und von 10.15 bis 11 Uhr statt. Sanfte Bewegungsübungen, Atemübungen und Meditationstechniken werden zu einem harmonischen Ganzen verbunden. Das Angebot wird auch online angeboten. Los geht es auch dienstags um 17 Uhr über die Plattform „zoom“. Die Bewegungs- und Meditationstechniken können super von zuhause aus durchgeführt werden. Den Zugangslink gibt es per E-Mail unter eichhorn@win-e-v.de.Auch die Gehirnzellen werden auf Trab gehalten. Mittwochs beim Gedächtnistraining von 11 bis 12 Uhr. Erika Gronau und Christine Moya freuen sich darauf, mit Spiel und Spaß den „Denkmuskel“ zu trainieren. Die beiden Ehrenamtlichen bereiten abwechslungsreiche Konzentrationsübungen und Gedächtnisspiele vor.Gisela Kennepohl, geschulte Seniorentanzlehrerin, lädt alle tanzwütigen Seniorinnen und Senioren zum „Tanzen im Sitzen“ ein! „Gemeinsam leichte Bewegungen zu Musik machen, lachen und plaudern. Das schult das Gedächtnis und macht Freude“ berichtet Gisela Kennepohl. Das Angebot findet dienstags von 15 bis 16 Uhr statt.Zweiwöchig am Donnerstag (ungerade Wochen) findet zudem die Abendreihe „Seelische Gesundheit“ statt. Selbstfürsorge, Stressreduktion und der konstruktive Umgang mit Krisensituationen ist für das psychische Wohlbefinden besonders wichtig. Es werden Möglichkeiten eröffnet, die Inhalte im Nachhinein selbstständig anwenden zu können, um belastenden und herausfordernden Gefühlen und Situationen, wie zum Beispiel Trauer, Angst, Anspannung und Stress- und Konfliktsituationen konstruktiv zu begegnen und die Handlungsmöglichkeiten in diesen Bereichen zu erweitern. Die kleine Gruppe freut sich sehr, wenn noch weitere Menschen dazu kommen.Neu bei „Gesund im Quartier“: „Progressive Muskel-Entspannung“. Christine Güldenring sorgt dienstags zweiwöchentlich (gerade Wochen) für Entspannung. Hie rwird der Körper auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt.Auch gekocht wird wieder. „Happy Food- Essen, das glücklich macht“ findet einmal im Monat statt. Besondere Lebensmittel, die nachweislich glücklich machen können. Hört sich interessant an? Gerne vorbeikommen und mitmachen! Der nächste Termin ist Freitag, der 3. Dezember, von 17 bis 20 Uhr.Alle Veranstaltungen finden unter der 2-G- oder 3-G-Regelung statt. Weitere Informationen und Anmeldung im Vorfeld bei Anna-Marie Eichhorn,Telefon 0511) 1226 1713 oder eichhorn@win-e-v.de.Die Angebote finden im Rahmen des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ statt. Das Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten.