Quergedacht

Alle Wege geht Gott mit

Mir ist einmal ein Lied nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wir sind an einem Sonntag mit der Bahn nach Hannover gefahren. Verwandtenbesuch!Auf dem Hannoverschen Bahnhof, wir gingen die Stufen herunter, hörte ich das leise Singen dieses Liedes. „Gottes Kraft geht alle Wege mit, Gottes Kraft geht alle Wege mit, alle Wege geht Gott mit.“Eine junge Frau sang es auf der Rolltreppe. So fuhr sie an uns vorbei. Und das Lied war in meinem Kopf. Meine Gedanken waren bei der Frau. Vielleicht war auch sie auf dem Weg zu einem Verwandten. Viel ihr der Besuch schwer? Hatte sie den Eindruck, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein? Wusste sie nicht, ob sie die richtigen Worte finden würde? Sprach sie sich selbst mit dem Lied ein bisschen Mut zu? Und mit dem Lied hat sie sich noch einmal bewusst gemacht: Ich bin nicht allein, die Kraft meines Gottes geht auch schwere Wege mit. Sie begleitet mich überall hin. Und weil das so ist, ich in diesem Bewusstsein lebe, da kann ich dann auch Besuche machen, die ich eigentlich nicht machen möchte.Vielleicht war die junge Frau auch auf dem Weg nach Hause. Es war so um die Mittagszeit. War der Vormittag besonders schön gewesen? Hatte sie Gottes Nähe gespürt und die vergangenen Stunden als ein Geschenk empfunden? Vielleicht sie summte das Lied aus Freude über einen schönen Tag.Ich werde es nie erfahren. Alle Wege geht Gott mit. Ja, das ist so. Auch bei uns geht Gott alle Wege mit. Manchmal spüren wir seine Kraft ganz deutlich, manchmal leider gar nicht. Doch das bei uns ist, dass glaube ich ganz sicher.Es ist ein Wort, dass uns in der Trauer aufrichtet, ein Lachen, dass ansteckt,eine Einladung, wenn wir alleine sind, ein Lied, nach einem schönen Tag,ein Bibelvers, der auf einmal ganz viel sagt das Gefühl, da ist jemand, der stärkt meinen Rücken und noch vieles mehr, wo wir sie auf einmal spüren können: Gottes Kraft geht alle Wege mit.Und das wünsche ich uns allen, dass diese Kraft die guten und die bösen Tage unseres Lebens begleitet.Ulrike Thiele, Pastorin