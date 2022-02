Quergedacht

Gottes Wohnungseinrichtung

Dass Gott im Himmel wohnt, das weiß ich schon immer. Aber wie er seine Wohnung eingerichtet hat, darüber hatte ich mir lange keine Gedanken gemacht – bis die Kinder in der Grundschule mir das ganz genau aufgemalt haben.Als nämlich Franzi an ihrem Tisch saß und all ihre Malstifte vor sich ausgebreitet hatte, zeichnete sie zuerst eine Wolke. „Soll das das Bett vom liebe Gott sein?“, fragte ich sie, als sie das erste Möbelstück darauf malte. „Nein, Gott darf nicht schlafen, der muss doch sogar nachts auf uns aufpassen! Das hier ist sein Gästezimmer.“ Und dann konnte ich noch mehr Betten erkennen. „Die sind für alle, die schon gestorben sind und jetzt bei Gott wohnen – in seinem Himmel“, erzählte Franzi mir dann weiter.Auch einen Tisch mit Stühlen konnte ich erkennen. Aber sie wollte gar keine Tassen und Teller darauf malen, sondern erklärte mir: „Das Geschirr steht gerade im Schrank, denn den Tisch braucht Gott auch, damit die da oben Spaß haben und ein Spiel miteinander spielen können.“Nun war ich aber richtig neugierig geworden: „Was spielen die denn da oben im Himmel miteinander?“ wollte ich wissen. „Das weiß du nicht, Pastor?“, mischte sich da Lucy ein. „Du erzählst uns doch immer, dass Gott das nicht ausstehen kann, wenn wir Menschen uns gegenseitig ärgern und unzufrieden sind mit uns selbst und mit anderen! Darum ist das für mich doch völlig klar, welches Spiel Gott da oben mit den anderen spielt: Mensch ärgere dich nicht!“Rainer Müller-Jödicke, Pastor