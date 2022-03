Quergedacht

Krieg und Friede, Angst und Hoffnung

Ich höre und sehe das Leid, die Angst, den Tod von so vielen Menschen in der Ukraine. Und ich merke meine Ohnmacht, meine Hilflosigkeit und meine Wut, dass der Friede und die Grenzen nicht akzeptiert werden, von einem einzigen Mann. Ich höre die russischen Mütter, deren Söhne in das Manöver ziehen und letztlich in den Krieg ziehen. Sie wussten von nichts. Ich nehme war, dass der Krieg real vor unserer Haustür tobt und sehe meinen eigenen Vater, der selber den Krieg als Soldat erlebt hatte und mir als Kind verbot, mit den Spielzeugpanzern zu spielen.Ich höre das Lied: „Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?Sag mir wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir wo die Blumen sind,Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?“Ich erlebe eine weltweite Bestürzung und Ächtung des Überfalls auf die Ukraine. Ein eindeutiges Votum der Welt für den Frieden, für die Achtung von Grenzen und den Menschenrechten. Ein Votum, für die Demokratie. Das ist für mich historisch, das habe ich in der Dimension nicht erlebt. Ich sehe, wie Menschen Pakete packen, Gelder spenden und sich selbstlos zur Verfügung stellen, die Transporte in die Ukraine zu bringen. Was für ein Mut und was für ein Einsatz!Und … bleibe erstarrt stehen, in der Kirche, und stelle Gott die einzige Frage: Warum!Michael Habel, Gemeindereferent