Quergedacht

Das Wesen Gottes

„Als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater; er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“Das ist für mich der schönsten Verse aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nach dem Weggang des jüngsten Sohnes hat der Vater sich Sorgen um ihn gemacht. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er ihn schon von weitem sieht. So als ob er immer nach ihm Ausschau gehalten hat. Der Vater sieht den Sohn und wartet nicht auf ihn vor dem Haus, geht ihm auch nicht entgegen: Nein – er läuft! Laufen - das gehörte sich nicht für einen würdigen Mann. Aber dieser Vater läuft, um seinen verlorenen Sohn in die Arme zu schließen. Und es ist kein Wort der Entschuldigung nötig, um in die Arme geschlossen zu werden.Wann bin ich das letzte Mal gelaufen, um jemanden zu begrüßen und in die Arme zu nehmen? Ich merke, wie schön es ist, wenn nicht abgewartet wird bis ich da bin, sondern man mir entgegenkommt.Es ist für mich eine der schönsten Erzählungen über das Wesen Gottes. Gott, unser Vater im Himmel, schaut nach uns aus, wenn wir uns von ihm entfernen. Auch dann möchte er wissen, wie es uns geht. Und wenn wir zu ihm zurückkommen, wartet er nicht ab bis wir da sind, sondern läuft uns entgegen und nimmt uns ein Stück des Weges ab. Das ist sein Geschenk an uns Menschen. Er nimmt uns so wie wir sind in seine weit geöffneten Arme auf.Und ein Wort von Martin Luther ist mir dazu eingefallen: „Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der stets über uns bleibt. Unter diesem Dach sind wir sicher, wo immer wir auch sind.Wir erfahren die Barmherzigkeit Gottes, ohne, dass eine Bedingung daran geknüpft ist. Sie ist immer über uns wie der Himmel.Herzliche Grüße und der Segen unseres Gottes möge Sie in dieser Zeit begleiten!"Ulrike Thiele, Pastorin