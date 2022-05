Quergedacht

Verstärkung

"Manche Eltern nehmen den Zeitpunkt der Konfirmation mit etwas Wehmut wahr: „Schade, dass die Kinder schon so groß sind". Andere Eltern atmen erleichtert auf: „Wie schön, dass sie das jetzt selbständig machen können."Die ehemaligen Kinder und neuen Jugendlichen wissen in der Regel selbst noch nicht so genau, was sie eigentlich von ihrer Situation halten sollen. Die Pubertät ist eine der schwierigsten Orientierungssituationen im Leben eines Menschen überhaupt: Wer bin ich, was bin ich, was passiert mit mir, wie entwickele ich mich, wie geht das eigentlich mit mir, mit meinem Körper, meiner Sexualität, mit meiner Religion, mit meiner Liebe, mit meinem Leben?"Das sind bedrängende, manchmal bedrückende Fragen von Jugendlichen in diesem Lebensabschnitt der Sinn-Suche. Und mittendrin dann die Konfirmation, das Ende einer gemeinsamen Zeit, in der es auch um die Fragen geht: Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und die Zusage: „Du bist Gottes geliebtes Kind, was du auch machst, was dir auch geschieht!", hat seinen Platz in der Konfirmandenzeit. Hier wird auch deutlich, was die Konfirmandenzeit und die Konfirmation für das tägliche Leben des einzelnen überhaupt bedeuten. „Bestärkung, oder Verstärkung".Und das braucht jeder Mensch - übrigens auch jeder Star. Rocksänger Heinz Rudolf Kunze hat seine Begleitband einmal einfach „Verstärkung" genannt. Die Jugendlichen könnten also aus christlicher Sicht Dinge in diesem Lebensabschnitt erlernen und erleben, die ihnen so viel Kraft und Mut geben, das weitere Leben selbst gestalten und überdauern zu können. „Können.“ Und es wäre schön, wenn das gelänge. Denn das Einfügen in die Gesellschaft und deren Lebensweisen ist eine Lebens- Kunst und Notwendigkeit, wenn man kein Außenseiter sein will.Und das vollzieht sich oft auch mit dem Zerbrechen von Träumen und Wünschen der Jugendlichen. Dann brechen sie manchmal aus und machen die tollsten Dinge. Das Ziel von Erziehung in dieser Zeit kann es nur sein diesen Eingliederungsprozess in die Erwachsenenwelt ganz bewusst mit den Jugendlichen mit zu vollziehen und daran zu arbeiten, dass sie nicht zerbrechen, sondern Menschen mit aufrechtem Gang werden - offen für neue gesellschaftliche Möglichkeiten.An dieser Entwicklung kann die Konfirmandenzeit sicherlich nur zu einem kleinen Teil mitwirken. Der wichtigste Teil bleibt bei den Eltern, gerade was die gefühlsmäßige Begleitung angeht. Aus christlicher Sicht bietet deshalb Konfirmation Kindern und Eltern die Chance, einerseits liebend loslassen zu können, andererseits bestärkt liebevoll und unterstützend selbst Begleitung zu erfahren, etwa so, wie es das Kirchenlied ausdrückt: „Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid.“Falk Wook, Pastor