Quergedacht

Dem Ruf Jesu folgen

Die Jünger Jesu nachts allein in einem Boot. Jesus hatte sie vorausgeschickt, er wollte erst noch allein sein. Starker Wind, hohe Wellen, das Rudern ist schwer. Da kommt plötzlich eine Gestalt über das Wasser auf das Boot zu. Erst halten es die Jünger für ein Gespenst und haben Angst, dann erkennen sie aber Jesus. Voller Erleichterung und Euphorie ruft Petrus: „Herr, wenn du es bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen.“ „Komm!“ sagt Jesus. Petrus steigt aus dem Boot und geht über das Wasser zu Jesus. Dann bekommt er Angst und beginnt zu sinken. Er schreit um Hilfe, Jesus streckt ihm seine Hand entgegen und hilft ihm. Der Wind legt sich, sie steigen beide ins Boot. (siehe Matthäusevangelium 14)Ich stelle mir folgende Szene vor, als sie am Ufer ankommen:Jesus: „Na, Petrus? Alles klar? Sind deine Sachen wieder trocken?“Petrus: „Ja, Meister. Und vielen Dank noch mal, dass du mich gerettet hast.“Jesus: „Du dachtest du würdest ertrinken, nicht wahr?“Petrus: „Wie peinlich! Ich bin immer so voreilig. Die anderen haben zurecht gespottet.“Jesus: „Ich war ziemlich erstaunt, als du auf dem Wasser zu mir kamst. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Mut aufbringst.“Petrus: „Weißt du, was für einen Schrecken du uns eingejagt hast? Ich war so erleichtert, als ich dich erkannt hab. Aber dann hab ich versagt und bin gesunken.“Jesus: „Wie kannst du von Versagen reden? Du, Petrus, bist auf dem Wasser gelaufen! Die anderen sind im Boot geblieben, die haben das nicht erlebt. Du hast auf meinen Ruf gehört und es riskiert. So ist das mit dem Glauben: Nur wer aus dem Boot steigt, kann auf dem Wasser laufen.“Sabine Behrens, Pastorin