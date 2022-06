Quergedacht

AHA

Liebe Leserinnen und Leser, hatten Sie schon mal ein Aha-Erlebnis? Neulich erst, es war Pfingsten, dachte ich darüber nach, was dieses Ereignis für mich bedeuten könnte. Ob es ein „inneres“ Pfingsten geben könnte oder ob es nur eine Geschichte aus einer alten Zeit ist.Drei Wörter sind mir dabei eingefallen: Angst – Hoffnung – Anfang.Ängste plagen und sie lassen sich nicht rational wegretuschieren. Sie begleiten uns, besitzen uns, lähmen uns. Wer Ängste hat - und wer hat sie nicht, - möchte sie gerne loswerden. Aber so einfach ist das nicht. Und manche und mancher braucht therapeutische Hilfe. Für das Leben braucht es, dass wir unsere Ängste überwinden oder zumindest mit ihnen leben lernen.Dann sind wir bei der Hoffnung, die uns bewegt, gegen die Angst vorzugehen. Diese Hoffnung kann uns antreiben, Dinge zu unternehmen, von denen wir gar nicht ahnen, dass sie in uns schlummern. Die diesjährigen jungen Männer und Frauen, die ihre Abschlussarbeiten geschrieben und nun mit ihren Abschlusszeugnissen die Schule verlassen, können diese Gefühle nachvollziehen. Die Angst, die Prüfungen zu bestehen und die Frage, verbunden mit der Hoffnung, bekomme ich einen Ausbildungs- oder Studienplatz, der mir zusagt, der mir einen Beruf ermöglicht, der zu mir passt.Nach dem die Angst sich mit der Hoffnung vereint, kann ein Anfang entstehen, kann etwas Neues beginnen. Wir wagen uns raus und erzählen von uns, unseren Ängsten und unseren Hoffnungen und entdecken Menschen, die ähnliche Ängste, Hoffnungen und Ideen haben und plötzlich entsteht etwas, von dem keiner ahnte, dass es passieren könnte.Für mich ist so die Pfngstgeschichte aufgebaut, für mich ist so Pfingsten sehr häufig in mir selber zu finden. Bleiben Sie immer im Dreischritt.Michael Habel, Gemeindereferent