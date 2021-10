Radler verletzt

Langenhagen. Ein Radfahrer benutzte am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf der Tempelhofer Straße während der Fahrt sein Mobiltelefon. Vermutlich wurde er dadurch abgelenkt und übersah das Rotlicht und die passierende Straßenbahn. Der Radler bremste und fiel über den Fahrradlenker. Hierbei kollidierte er vermutlich leicht mit der Straßenbahn. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Straßenbahnfahrer entfernte sich der Radfahrer unerlaubt vom Unfallort. An der Straßenbahn ist ein leichter Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt das örtliche Polizeikommissariat entgegen.