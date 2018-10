Ralph Heuer gewann die Wanderkette

Ortsrat Engelbostel hat die Bürgerkönige geehrt

Engelbostel. Der Ortsrat Engelbostel hat auf seiner Versammlung die Bürgerkönige geehrt. Der Kinder-, Jugend- und Bürgerkönig haben ihre Scheiben durch Ortsbürgermeisterin Bettina Auras überreicht bekommen. Ebenso die Königsketten, in denen der Name des Gewinners eingraviert ist. Kinderkönig Conrad Frehrking, Jugendkönig Mika Trümper und Bürgerkönig Thomas Müller dürfen ihre Kette ein Jahr behalten. Sie haben im Rahmen des Hegermarktes das Wettschießen unter knapp 100 Teilnehmern für sich entschieden. Mitglieder des Schützenvereins dürfen nicht mitmachen. Für sie lobt der Ortsrat die Gemeindekette aus. Diese Wanderkette hat Ralph Heuer souverän gewonnen. Auch sein Name ist nun auf dieser Kette zu finden.