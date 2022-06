Rathaus-Parkplatz gesperrt

enercity verlegt Trinkwasserleitung entlang der Konrad-Adenauer-Straße

Langenhagen. Nach Pfingsten beginnt enercity damit, die Trinkwasserleitung an der Konrad-Adenauer-Straße im Abschnitt Rathaustrakt und Schönefelder Straße zu verlegen. Dafür wird ab Dienstag, 7. Juni, der öffentliche Teil des Rathaus-Platzes gesperrt. Die Fläche wird benötigt, um ein Material- und Bodenzwischenlager für die Baustelle einrichten zu können.Die Arbeiten im Bereich der angrenzenden Geh- und Radwege starten in der Woche darauf. Sie werden ab Montag, 13. Juni, gesperrt im Abschnitt zwischen der Treppe hinter dem Rathaus-Ratstrakt und dem gesicherten Fußgänger-Überweg in Höhe der Schönefelder Straße. Fußgänger und Radfahrer müssen dann auf die andere Seite wechseln, wo sich unter anderem das Schulzentrum befindet.Die Trinkwasserleitung muss in diesem Bereich verlegt werden, weil sie zurzeit dort verläuft, wo der Erweiterungsbau für das Rathaus errichtet werden soll. Nach derzeitigen Planungsstand sollen die Arbeiten Mitte September abgeschlossen sein.Der Bereich, der zu bestimmten Zeiten den Stadtbeschäftigten vorbehalten ist, bleibt offen. Damit dieser trotz Baustellenlager erreichbar ist, wird die Einbahnstraßenregelung für die mittlere Querung aufgehoben. Über sie kann der Behördenparkplatz dann auch angefahren werden. Abseits der Rathaus-Servicezeiten stehen die Stellplätze in diesem Bereich weiterhin der Allgemeinheit zur Verfügung.Der ausgewiesene Privatparkplatz darf montags bis mittwochs von 7 bis 16 Uhr, donnerstags von 7 bis 18 Uhr sowie freitags von 7 bis 13 Uhr nur von Berechtigten der Stadtverwaltung Langenhagen genutzt werden.