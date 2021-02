Ratssitzung in hybrider Form

22. Februar: Testzentren snd zentrales Thema

Langenhagen (ok). Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen geht am nächsten Montag, 22. Februar, als hybride Veranstaltung über die Bühne. Hybridsitzungen sind Mischformen aus den üblichen Präsenzveranstaltungen und reinen Videokonferenzen. Die Gremienmitglieder bekommen im Vorfeld Log-In-Daten per Mail zugesandt, mit denen sie an der Videokonferenz teilnehmen können. Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit der Teilnahme im Theatersaal, wo die Konferenz übertragen wird. Dort haben (Corona-bedingt in begrenzter Zahl) auch interessierte Langenhagenerinnen und Langenhagener die Möglichkeit, der Sitzung beizuwohnen. Eine Anmeldung für Bürger ist nicht erforderlich.Die Besucher müssen wieder eine Menge Sitzfleisch mitbringen, wollen sie die Sitzung von Anfang bis Ende verfolgen. Los geht es um 18.30 Uhr. Insgesamt 42 Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm. Da geht es zum Beispiel um ein neues Rathaus, um multifunktionale Räume und eine neue Sporthalle bei einer Projektausschreibung an der Adolf-Reichwein-Schule in Wiesenau. Weiter um einen Allwetterreitplatz, freien Sdhwimmunterricht für Kinder, Gebührenbefreiung in Kita, Krippen und Horten wegen der Schließung und einen Doppelhaushalt. Ein ganz zentrales Thema wird aber die Einrichtung von Corona-Testzentren sen. Außer den Anträgen von BBL und einern mehrheitsfähigen Gruppe im Rat hat auch die Verwaltung eine detaillierte Drucksache vorgelegt. Es soll in Langenhagen mindestens ein Testzentrum entstehen, alternativ seien bis zu drei Testzentren möglich. Gestartet werden könnte demnach schon im März. Die Johanniter-Unfallhilfe soll den Betrieb übernehmen, bei Bedarf von städtischen Mitarbeitern unterstützt werden. Ziel sind 100 Testungen pro Tag bei einer fünfstündigen Öffnung. Zur Verfügung gestellt werden sollen 340.000 Euro aus dem Corona-Budget. Die Stadtverwaltung empfiehlt in ihrer Vorlage, erst einmal mit einem Testzentrum in der Stadtmitte zu starten - etwa im Rathaus oder in der neuen Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße. Und zwar an drei Tagen in der Woche, zum Beispiel Montagvormittag sowie Mittwoch- und Freitagnachmittag. Untersucht werden auf Eignung aber auch die beiden Dorfgemeinschaftshäuser in Schulenburg für den Westen und in Krähenwinkel für den Norden. Die Termine sollen online buchbar sein und profitieren sollen vor allen Dingen Risikopatienten, medzininisches Personal sowie Mitarbeiter in den so genannten systemrelevanten Berufen. Die Nutzung soll allerdings nicht auf sie beschränkt sein. Als Kosten werden pro Test etwa 30 Euro geschätzt.Vor und nach der Ratssitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.