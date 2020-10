Raumkonzert in der Martinskirche

„Corona-Concerts 2020“ mit Kammerkonzert am 11. Oktober um 18 Uhr in Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. „Gerne öffnen wir gerade in dieser Krise unsere Martinskir-che für junge Künstler“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke und kündigt für Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr ein Kammerkonzert in Engelbostel an. Die Landeshauptstadt Hannover hatte mit dem hannoverschen Stabilitätspaket Gelder freigemacht, um das kulturelle Le-ben wieder zu aktivieren. So werden Musizierende finanziell unterstützt, die zurzeit wenig Auftritte und kaum Einnahmen haben.Hans-Christian Euler hat daraufhin die Reihe der „Corona-Concerts 2020“ entwickelt, die mit fünf „Raumkonzerten“ an verschiedenen Orten im Norden Hannovers stattfinden. Als künstlerischer Leiter hatte er dabei die Idee, neben beliebter klassischer Kammermusik auch selten gespielte Werke aufführen zu lassen, die schon vom Konzept her auf Abstand gespielt werden sollen.„Es passt gut zu den aktuellen Corona-Bedingungen, wenn wir die choralartige Musik „The Unanswered Question“ des Kirchenmusikers Charles Ives in der Martinskirche auf Abstand aufführen“, erläutert der frühere Geiger der Hannöverschen Oper. Ives habe sein 1908 komponiertes Werk so konzipiert, dass vier Holzbläser und ein Trompeter im Altarraum Platz nehmen und zudem vier Streicher auf den Emporen versteckt werden. „Ich werde die Besonderheiten dieses sechsminütige Werkes am Sonntag auch ein bisschen erklären“, verspricht Euler.Die neun Instrumentalisten haben außerdem ein Klarinettenquintett von Wolfgang Amadeus Mozart sowie eine Serenade von Ludwig van Beethoven und ein Violinsolo von Johann Sebastian Bach vorbereitet. Der Eintritt zu dem Konzert wird frei sein; am Ausgang wird dann um eine Kollekte gebeten werden. Das örtliche Unternehmen Haster Gebäude-reinigung unterstützt das Konzert zusätzlich als Hauptsponsor.