Elisabethkirche: Sonnabend, 31. Oktober, um 18 Uhr

Langenhagen. Die Elisabethkirche lädt zum Regionalgottesdienst aller evangelischen Kirchen Langenhagens für Sonnabend, 31. Oktober, um 18 Uhr ein. Die Plätze in der Kirche sind aufgrund der Abstandsregeln natürlich begrenzt, sodass vermutlich nicht alle, die kommen möchten, unterkommen können. Deshalb wird bis Donnerstag, 29. Oktober, um Anmeldung per E-Mail (kg.elisbeth.langenhagen@evlka.de) gebeten. Es passen derzeit etwa 50 Personen in die Bankreihen, wenn sich kleine, zusammengehörende Gruppen anmelden auch noch ein paar mehr.In den vergangenen Jahren war der Gottesdienst am Reformationstag sehr gut besucht. Und es hat sich eine kleine Tradition entwickelt: An den Taufbecken, die extra aus den Nachbarkirchen der Stadt hergebracht worden waren, wurde allen Gästen ein Segen zugesprochen. Er sollte an die eigene Taufe erinnern. Das wird aus den bekannten Gründen in diesem Jahr leider so nicht möglich sein. Dafür wird es aber eine Taufmeditation von Pastorin Bettina Praßler-Kröncke und Vikarin Almut Wenck geben.Die Predigt hält Pastor Torsten Kröncke. Musikalisch wird der Gottesdienst von Martina Petersen (Sopran), Robert Klassen (Trompete) und Kantor Arne Hallmann (Orgel) gestaltet.