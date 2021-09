Reiter in insgesamt zehn Prüfungen am Start

Dressurturnier mit langer Tradition beim RFVoV Hubertus Langenhagen

Krähenwinkel. Es ist wieder soweit. Der Reit-, Fahr- und Voltigierverein (RFVoV) Hubertus Langenhagen veranstaltet am Wochenende des 25. und 26. September sein traditionelles Herbstturnier.Nachdem das Voltigierturnier im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie nichtorganisiert werden konnte, freuen sich die Mitglieder des Vereins nun sehr, am letztenSeptemberwochenende die Dressurreiter der Region auf dem Vereinsgelände an derWalsroder Straße begrüßen zu dürfen. In insgesamt zehn Prüfungen werden die Reiterinnenund Reiter an den Start gehen. Das Angebot reicht von der Führzügelklasse für die Kleinsten bis zur Dressurprüfung der Klasse M**. Den Anfang machen am Sonnabendmorgen die Reiter der E-Dressur. Der Tag endet mit der Dressurprüfung der Klasse M*auf Trense. Der zweite Turniertag beginnt mit der Dressurprüfung L** auf Kandare. Dieletzte Prüfung dieses Wochenendes wird die M**-Dressur sein. In einzelnen Prüfungen gibtes noch wenige freie Plätze, die bis zum 24 nachgenannt werden können. DieVeranstaltung beginnt an beiden Tagen um etwa 8 und endet voraussichtlich jeweilsgegen 17 Uhr. Die Reihenfolge der Prüfungen und genaue Zeiten können derZeiteinteilung entnommen werden, die rechtzeitig auf der Vereinshomepage unterwww.rfvv-hubertus-langenhagen.de veröffentlicht wird.Zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus findet die Veranstaltungunter Einhaltung der geltenden Bestimmungen und unter Anwendung der 3G-Regeln statt.