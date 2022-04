Die VGH-Versicherungen laden zum Saisonauftakt

Langenhagen. Endlich heißt es wieder „Boxen auf!“ auf der Neuen Bult in Langenhagen. Zum Start der neuen Saison wird von den VGH Versicherungen am Ostermontag, 18. April, ein Renntag für die ganze Familie präsentiert. Neben den vierbeinigen Stars warten einige Überraschungen auf die Gäste: So freut sich das gesamte Bult-Team zum Beispiel auf die Rückkehr des Ponyrennens sowie die dazugehörige Kinder-Tombola mit tollen Preisen. Die kleinen Gäste können sich darüber hinaus auf das Kinderland mit Kinderschminken, Hüpfburg und Riesenrutsche freuen oder sich auf Eiersuche im Stroh begeben. Sogar der Osterhase selbst kann im Streichelzoo besucht werden. Im sportlichen Fokus der zehn Rennen umfassenden Karte wird der Große Preis der VGH Versicherungen stehen, ein Listenrennen über schnelle 1300 Meter, das mit 22.500 Euro dotiert ist.