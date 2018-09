Schlange im Kananoher Forst wieder ausgesetzt

Krähenwinkel. Die Tierretter wurden gestern um 16:15 Uhr auf ein Privatgrundstück an der Walsroder Straße in Krähenwinkel alarmiert. Gemeldet war dort eine vermutlich ausgesetzte Schlange. Diese wurde eingefangen, mit ihr zum Tierheim gefahren, um sie von den Fachleuten sichten zu lassen. Resultat: eine Ringelnatter. Die Schlange wurde dann von der Feuerwehr in Kananoher Forst wieder ausgesetzt.