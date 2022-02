Theater con Cuore im Haus der Jugend Langenhagen

Langenhagen. Artur hat es wirklich nicht einfach in seiner Bücherei. Pinkfarben eingebundene Feenbücher mit Glitzer- und Glimmer- und Showeffekten möchten die Kunden. Und Kochbücher. Als wenn die ganze Welt am essen wäre. Doch für die wahren, echten Heldengeschichten mit überraschenden Wendungen zeigt niemand mehr Interesse. So auch seine nächste Kundin nicht. Doch getrieben von einer „Stimme“ macht Artur sich an die Arbeit und bietet seiner Kundin etwas ganz anderes an: „Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen mit Glupschaugen?“ fragt diese. Ob Artur wirklich eine so gute Idee hatte?Das Theater con Cuore gastiert mit dem Stück Ritter Rost am Donnerstag, 17. Februar und am Freitag, 18. Februar , im Haus der Jugend Langenhagen.Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und der ganzen Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 14. Februar, montags 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz 1.Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage, gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Nasenschutz denken. Einlass für Erwachsene mit Nachweis – geimpft oder genesen. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, bitte unbedingt die Altersangaben beachten!