Eishockey: Verteidiger verlängert für eine weitere Saison

Langenhagen/Wedemark. Der Verteidiger mit der Nummer 15 bleibt eine weitere Saison bei den Scorpions. Der in Hannover geborene, 1,87 Meter große und 90 Kilogramm schwere Defender geht insgesamt in seine zehnte Saison mit den Scorpions.Robin Thomson , dessen Teamgeist und Disziplin vorbildlich sind, erzielte in der vergangenen Spielzeit 20 Scorerpunkte (Fünf Tore /15 Assists).