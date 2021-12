Roboter sollen Lust auf mehr machen

IGS Langenhagen simuliert "Industrie 4.0" im Technologielabor

Langenhagen (ok). Dobots - dabei handelt es sich mtinichten um kleine Lebewesen aus einem Harry-Potter-Roman. Gemeint sind damit kleine Desktop-Roboter. Zwölf davon stehen jetzt im neuen Technologielabor, das die IGS Langenhagen im ehemaligen PC-Raum des Gymnasiums eingerichtet hat. Als einzige Schule des Landes hat die IGS eine Förderung von 50.000 Euro bekommen, 5.000 Euro hat die Stadt Langenhagen noch dazugegeben. Diie IGS Langenhagen ist in einem Förderprogramm des Landes, das zum "Masterplan Digitalisierung der Landesinitiative N 21 - Schulen in Niedersachsen online" gehört. Zum Prinzip der Dobots Magician : Die Greifer am Roboterarm schnappen sich automatisch kleine graue Quader mit der Größe eines Legosteins. So werden zum Beispiel Arbeitsabläufe in einem Hochregallager simuliert, im Kleinen werden Prozesse wie in der Industrie simuliert. Rebecca Brachthäuser, die an der IGS Langenhagen den Fachbereich Mathematik leitet: "Wir wollen das Interesse der Schüler an der Robotik wecken und Berührungsängste abbauen." Denn in Berufen wie Mechatroniker, Industriemechaniker oder auch Elekroniker müssen die Auszubildenden sich heute auch mit Robotern auseinandersetzen. Roboter gibt es an der IGS Langenhagen schon, wenn auch in der kleineren Lego-Variante "Mindstorm". Die Robotik "Industrie 4.0" soll jetzt in Arbeitsgemeinschaften ab dem siebten Jahrgang simuliert werden, Wahlpflichtkurse seien später auch denkbar. Darüber hinaus ein Einsatz im Mathematikunterricht. Und: "Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird das Fach Informatik im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen als Pflichtfach eingeführt."