In der St- Paulus-Kirchengemeinde am Sonnabend, 24. August

Langenhagen Sie sind wieder da. Bereits zum sechsten Mal wird die Musik der legendären Band Creedence Clearwater Revival bei der Veranstaltung „Rock am Kirchturm“ der St. Paulus-Kirchengemeinde erklingen. Pünktlich um 18:07 Uhr, wenn die Glocken am Kirchturm verklungen sind, wird es rockig! Die Green River Gang spielt am Sonnabend, 24. August, an der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen. Nach dem guten Zuspruch in den letzten Jahren freut sich die Kirchengemeinde auf einen schönen Abend mit den mittlerweile vertrauten Musikern der Band.Auch in diesem Jahr haben die Musiker eine CD im Gepäck.. „Inzwischen haben wir mit Rock am Turm und dem St. Paulus-Blues zwei Formate, die beim Publikum sehr gut ankommen. Von den Bands erhalten wir das Feedback, dass unser Publikum bei der Musik sehr mitgeht und gern mitsingt, tanzt und viel Applaus spendet.“ erklärt Kirchenvorstand Eberhard Engel-Ruhnke. In den vergangen Jahren waren jeweils bis zu 300 Besucher zum Rocken an den Kirchturm gekommen. Sogar Besucher von weiter her sind dabei. Diesmal werden u.a. Mitglieder der Patengemeinde aus Leipzig und Gäste aus Bosnien-Herzegowina mit dabei sein. “Ein Fan kommt jedes Jahr extra aus Berlin angereist“. Auch diesmal wird es drei Musiksets geben, Klassiker wie Bad Moon Rising, Proud Mary“ und „Rockin´all over the world“ sind auch jeden Fall dabei. Die Veranstaltung beginnt im Hellen und wird im Dunkeln bei bunter Bühnenbeleuchtung enden.„ Wir hoffen auf gutes Wetter. Bei Regen gehen wir notfalls in den großen Gemeindesaal. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt..Wir hoffen diesmal auf einen Besucherrekord.“ so Engel-Ruhnke.Die Band besteht aus Musikern der hannoverschen Rockszene, die schon in unzähligen anderen Bands gespielt haben. Sänger Frank Seidat, die Gitarristen Hanno Grossmann und Spencer Sercombe, Bassist Werner Zimmermann und Schlagzeuger Uwe Richter spielten unter anderem bei Cadillac, Magic Lane, Fargo, Mit 18 und bei der Michael Schenker Group. „ Durch Uwe Richter sind wir auf die Green River Gang aufmerksam geworden. Bei zahlreichen klassischen Konzerten in St. Paulus ist der Schlagzeuger schon in der Kirche als Percussionist aufgetreten. Auch seine Schlagzeugsolos während des Konfirmationsgottesdienstes waren einprägsam und beeindruckend.“Bei der Bewirtung der Besucher wirken die ehrenamtlichen Helfer der Gemeinde mit. Schon ab 17 Uhr gibt es Bratwurst, Bier und andere Getränke sowie Crêpes in verschiedenen Variationen.