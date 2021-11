Rolf Linnhoff bleibt Vorsitzender

Grüner Ortsverband wählt neuen Vorstand

Langenhagen. Die Mitglieder des Langenhagener Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen haben in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt – und dabei das Gremium auf sieben Mitglieder erweitert. Als Vorsitzender wurde erneut Rolf Linnhoff gewählt. Der Vorsitzende erhält mit Marion Kellner eine Stellvertreterin und mit Ronald Kunze einen Stellvertreter und Schriftführer. Zum Kassenwart wurde Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler gewählt, als Beisitzer Janna Freitag, Tanja Lengies und Diar Sarkan. Überrascht wurde Rolf Linnhoff von einer kleinen Ehrung anlässlich seiner 25 Jahre als Vorsitzender. „Ein besonderer Erfolg der diesjährigen Kommunalwahl ist die neu gewonnene Fraktionsstärke von nun sechs Sitzen im Langenhagener Rat sowie jeweils einem Sitz in allen fünf Ortsräten,“ erwähnte Rolf Linnhoff in seinem Jahresbericht und freute sich dabei auch über die vielen neuen Mitglieder, die dem Ortsverband in den vergangenen Monaten beigetreten sind.