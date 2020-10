Rund 2.000 Haushalte betroffen

Trinkwasser in Langenhagen noch verunreinigt

Langenhagen. Seit Mittwoch sind in Teilen Langenhagens rund 2.000 Haushalte durch eine Verunreinigung des Trinkwassers betroffen. enercity hat das Problem frühzeitig erkannt und die räumliche Ausweitung erfolgreich gestoppt. Herkunft und Art der illegal fremdeingetragenen Substanz sind jedoch weiter unklar. enercity und das Gesundheitsamt der Region Hannover bewerten kontinuierlich die Sachlage und das weitere Vorgehen - auch in Abstimmung mit der Stadt Langenhagen. Weiterhin gilt die Aufforderung des Gesundheitsamts der Region Hannover, das Trinkwasser nicht zu trinken oder für Waschzwecke zu nutzen. Ausnahme: Toilettenspülung. Die Trinkwasserwagen bleiben im Einsatz. Das öffentliche Wasserrohrnetz wurde inzwischen in Tag- und Nachtarbeit durchgespült. Damit auch aus den Wasserhähnen reines Frischwasser kommt, ist als nächstes die Spülung der Kundenhausanlagen nötig. Mit ersten Mehrfamilienhäusern hat enercity begonnen, aber auch in jedem Einzelhaus und jeder Wohnung ist dies nötig. Tipps für die bestmögliche Spülung der Hausleitungen hat enercity auf seiner Internetseite und diese am Donnerstag auch per Wurfsendung an betroffene Haushalte in Langenhagen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geht enercity davon aus, dass die Einschränkungen für einige Tage, längstens zwei bis drei Wochen andauern werden. Dies liegt an der aufwändigen Analytik der Wasserproben, die in spezialisierten Fremdlaboren außerhalb Hannovers untersucht werden müssen. Ziel ist es, so schnell wie möglich die Verwendung des Wassers zumindest für Waschzwecke wieder zu ermöglichen. In einem Folgeschritt würde die Freigabe auch für den Verzehr erfolgen. Wir bitten weiterhin höflich um Verständnis für die widrigen Umstände und hoffen, dass wir möglichst schnell zumindest einen Teil der Einschränkungen mit Genehmigung des Gesundheitsamts lockern können. Letztlich gilt: Trinkwasserqualität hat höchste Priorität. Wasserwagen sind weiterhin an vier Standorten im betroffenen Gebiet positioniert: 1. Virchowstraße 5d; 2. Emil-von-Behringstraße / Theodor-Heuss-Straße; 3. Habereck 43 an der Wendeplatte; 4. Elsterweg / Im Gehäge 15. enercity informiert kontinuierlich auch auf seiner Website https://www.enercity.de/presse/betrieb-und-baustel... auf Twitter https://twitter.com/enercity_presse und auf Facebook https://www.facebook.com/enercity.