Rund 2.000 Leute betroffen

Trinkwasser im Stadtgebiet verunreinigt

Langenhagen. Seit dem 28. Oktober sind in Teilen Langenhagens rund 2.000 Haushalte durch eine Verunreinigung des Trinkwassers betroffen. enercity hat das Problem frühzeitig erkannt und die räumlicheAusweitung erfolgreich gestoppt.Bereits kurz nach Bekanntwerden der Verunreinigung hat enercity Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. enercity,Stadt Langenhagen, Technisches Hilfswerk (THW), Johanniter, Feuerwehr undGesundheitsamt der Region Hannover bewerten seither kontinuierlich die Sachlage und beratschlagen das weitere Vorgehen. Am Sonnabend, 31. Oktober, haben enercity undGesundheitsamt entschieden,aufgrund weiterer erforderlicher Analysendie Einschränkungen aufrecht zu halten–zumindest bis kommende Woche, gegebenenfallsbis zu drei Wochen. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat höchste Priorität. Ziel ist nach wir vor, so schnell wie möglich die Verwendung des Wassers zumindest für Waschzwecke wieder zu ermöglichen. In einem Folgeschritt würde die Freigabe auch für den Verzehr erfolgen.Am Freitag, 30. Oktober, war ein erstes Probenergebnis aus einem von drei untersuchenden Laboren eingegangen.Der Verdacht erhärtet sich, dass es sich bei dem illegal erfolgten Substanzeintrag ins Wassernetz um ein Reinigungsprodukt handelt. Herkunftund exakte Zusammensetzung der Substanz werdenweiter ermittelt. Dazu lassen enercity und Gesundheitsamt aufwändige Analysen in Auftrag gegeben. Zur besseren Einordnung: Diese Analysen sind hochkomplex und können nur von bestimmten Laborinstituten in Deutschland durchgeführt werden. Dies benötigt Geduld und Zeit. Die Aufforderung des Gesundheitsamts, bis zu einer offiziellen Freigabe das Trinkwasser nicht zu trinken oder für Waschzwecke zu nutzen, gilt weiter.Ausnahme: Toilettenspülung. Die Anzahl der Trinkwasserwagen von enercity und THW wurde von vier auf sechs aufgestockt, diesesind 24 Stunden im Einsatz. Für Fragen hierzu und darüber hinauswenden sich Anwohneran die eingerichtete enercity-Hotline: (0800) 36 37 24 89. Mitarbeitende von enercity, Johannitern, THW, Freiwilliger Feuerwehr Langenhagen und Stadtverwaltung haben weitere Maßnahmen ergriffen.Die Johanniter stellen die Vor-Ort-Versorgung hilfsbedürftiger Menschen sicher. enercity verteilt wie bereits am vergangenen DonnerstagInfoblätter anAnwohner in betroffenen Straßenzügen. Auch die Feuerwehr hat Handzettel verteilt und informiert mit Lautsprecherdurchsagen, um auch jene Mitbürger über die Lage in Kenntnis zu setzen, die nicht online erreichbar sind.Die Anrufzeiten des BürgertelefonsLangenhagen wurden erweitert: Unter (0800) 7 30 70 00 ist das Telefon seit Sonnabend, 31. Oktober, am Wochenende von 8 bis 18 Uhr (freitags 8 bis 12 Uhr) geschaltet. Aucheine Website wurde eingerichtet: Unter www.langenhagen.de/trinkwasserfinden sich häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) für Betroffene. Zudem hat die Stadt für betroffene Anwohner die Dusch-und Waschräumeder Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße geöffnet. Diese können diese seitdem täglich von 15.30 bis 21 Uhr und am Wochenende zusätzlich von 9 bis 12 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung unter (0173) 6 73 45 52 aufgesucht werden.Das schon früher mitgeteilteSpülen der Hausanschlüsse in jedem Wohngebäude ist einwichtiger Schritt, über den enercityper Flugblatt und online informiert hat. Eine Spülung hebt das Nutzungsverbot jedoch nichtauf, sondern ist nur eine Voraussetzung für die Freigabe der vollumfänglichen Wassernutzung durch das Gesundheitsamt der Region Hannover. enercity wird die Freigabe bekannt geben.enercity bittetalle betroffenen Kunden um Verständnis für die widrigen Umständeund arbeitet mit sämtlichen Beteiligten intensiv daran, möglichst rasch zumindest einen Teil der Einschränkungen lockern zu können. Weiter gilt: Trinkwasserqualität hat höchste Priorität.Wasserwagenvon enercity und THWversorgen Anwohneran folgendensechs Standortenkostenlos mit frischem Trinkwasser: Walsroder Straße 179, Reuterdamm 10, Virchowstraße/Reuterdamm, Emil-von-Behringstraße/Theodor-Heuss-Straße, Habereck 43 an der Wendeplatte, Elsterweg/Im Gehäge 15 Informationsquellen von enercity: https://www.enercity.de/presse/betrieb-und-baustel... auf Twitter https://twitter.com/enercity_presseund auf Facebook https://www.facebook.com/enercity