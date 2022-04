Autor AM Arimont liebt Horrorbücher und Thriller

Langenhagen (ok). Eine seiner Lebensmaximen lautet: "Wenn man über Menschen schreiben will, muss man sich unter Menschen begeben." Und diese Begegnungen hat der gelernte Einzelhandelskaufmann Andreas Arimont jeden Tag, kann bei der Arbeit bewusst oder auch unbewusst Studien für sein großes Hobby, die Schrftstellerei, betreiben. Ein Rund-Um-Blick der Gesellschaft so zu sagen. Denn der 42-jährige Langenhagener hat unter dem Namen AM Arimont - das M steht für seinen zweiten Vornamen Michael - schon einige Bücher herausgebracht. "Angefangen hat alles mit Sachbüchern über Spiele oder auch Fernsehserien", erinnert sich Arimont, den ein Bekannter aus einer Online-Redaktion zum Schreiben gebracht hat, an die Anfänge. Sachbücher liefen allerdings mit der Zeit wegen des Internets nicht mehr, 2014 kam dann die Wende. Arimont stieg auf Horrorbücher und Thriller um. Inspirationen hatte er sich unter anderem bei seinen Liebingsautoren Steven King und Jack Ketchum geholt. Und bei realen Geschichten. Etwa bei einem Kriminalfall aus den 90er Jahren, als ein Zehn- und ein Elfjähriger in England einen Dreijährigen entführt, gefoltert und letztendlich getötet haben. Das Buch trägt den Titel "Das Flüstern des Teufels" und ist im Redrum-Verlag in Berlin erschienen. Sein neuestes Werk ist eine Short-Story-Collection von Horrorstorys, "Was wäre, wenn..": Nach dieser Devise geht er an seine Geschichten in Sachen psychologischem Horror mit realem Hintergrund. Und er hat noch zwei oder drei weitere Ideen in der Pipeline, die er jetzt nach und nach angehen will. Wer sich von den Büchern Arimonts fesseln lassen möchte: Sie sind bei Amazon erhältlich.