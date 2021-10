Sabine Göttel liest eigene Gedichte

Geister: Mittwoch, 13. Oktober, ab 19 Uhr im daunstärs

Langenhagen. Die hannoversche Autorin Sabine Göttel liest am Mittwoch, 13. Oktober, ab 19 Uhr im daunstärs aus Ihrem neuen Gedichtband „Geister“. Begleitet wird sie dabei von der Cellistin Michaela von Pilsach.Sabine Göttels nimmt ihr Publikum mit zu den Gespenstern der Kindheit, den Schatten der kriegerischen Vergangenheit und ruhelosen Gegenwart, erzeugt Phantome großer Herzen und kleiner Seelen, befragt die Dämonen des Versäumten und nie Gewagten und schaut auf eine inspirierende deutsch-französische Nachbarschaft. In spielerischem Dialog mit lyrischen Traditionen und im Vertrauen auf die Kraft ihrer deutschen Vatersprache und rheinfränkischen Muttersprache, beschwört sie die guten und bösen, stets unbestechlichen und manchmal versöhnlichen Geister der Poesie.Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin ist seit 2005 regelmäßig in der VHS mit ihren musikalischen Lesungen zu Gast. 2020 erschien ihr Gedichtband "Geister". Für die VHS Langenhagen spricht sie außerdem einen monatlichen literarischen Podcast.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die Volkshochschule im Eichenpark schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18, über www.vhs-langenhagen.de und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.