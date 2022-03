Sachspende für Asphalt Magahin

Oliven Apotheke unterstützt Obdachlose in Hannover

Kaltenweide. Die Unterstützung der Obdachlosen und Bedürftigen Hannovers ist Apotheker Jan Waldhecker von der Oliven Apotheke ein ganz persönliches Anliegen. Die Nöte dieser Randgruppe unserer Gesellschaft würden leider nur zu oft verdrängt oder vergessen. „Wir sollten aber gerade in dieser schwierigen Zeit bedenken, dass wir auch bei uns in der Region Hannover Menschen haben, die weiterhin unsere Hilfe brauchen, wie Wohnungs- und Obdachlose", so Waldhecker. Deswegen spendete die Oliven Apotheke dem Asphalt Magazin (www.asphalt-magazin.de) mehrere Kisten mit Pandemie- und Hygieneartikeln. Auch das Bollerwagen Café aus Hannover (www.bollerwagen-cafe.de) wird regelmäßig von der langenhagener Apotheke unterstützt.