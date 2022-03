Sammlung bei Tilburg-Spiel am 6. März

Scorpions: Spendenaktion für die Ukraine

Wedemark/Langenhagen. Beim Spiel zwischen den Hannover Scorpions und den Tilburg Trappers am Sonntag, 6. März, Spielbeginn 18 Uhr, wollen die Hannover Scorpions eine Sammlung zu Gunsten von Kindern in der Ukraine (Ein Herz für Kinder) initiieren.Der Erlös der äußerst erfolgreichen 50/50-Verlosung soll bei diesem Spiel zu 100Prozent der Stiftung "Ein Herz für Kinder" zu Gute kommen.Anstatt der üblichen Ausschüttung von 50 Prozent der erzielten Einnahme wird der Gewinner an diesem Abend eine Dauerkarte für die kommende Saison, sowie ein handsigniertes Originalspielertrikot erhalten, sodass 100 Prozent der Einnahme zu Gunsten der Kinder in die Ukraine überwiesen werden.Zur Erklärung: Normalerweise sammelt mit dem 50/50- Gewinnspiel der Scorpions-Nachwuchs Geld ein. An jedem Spieltag werden Lose mit Nummern darauf verkauft. In der zweiten Drittelpause wird dann immer ein Gewinner aus dem Lostopf gezogen.Die Einnahmen aus dem Losverkauf gehen zu 50 Prozent an den Gewinner und die anderen 50 Prozent gehen an den Nachwuchs.Dieses Mal werden 100 Prozent des Betrages für die Kinder in der Ukraine gespendet.