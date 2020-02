Sandstrand erschwert die Bedingungen

57. Silberseelauf wird zur regnerischen Angelegenheit

Sandstrand erschwert die Bedingungen57. Silberseelauf wird zur regnerischen Angelegenheit(bls) Am Zeugnisferienwochenende hat der LAC Langenhagen begeisterte Läufer zum traditionellen Volkslauf um den Silbersee eingeladen und somit die neue Laufsaison eingeläutet. Der Rundlauf, der eine Strecke von ungefähr 1,3 Kilometern besitzt, wurde in verschiedenen Disziplinen und Strecken durchlaufen. Auf der Strecke wurde nicht nur auf einem Untergrund gelaufen, denn Untergrundwechsel machten den familiären Lauf nicht eintönig. Von Sand auf Rasen oder auf unbefestigten Wegen wurden die Läufer von Freunden und Familien angefeuert, die auch den regnerischen Bedingungen getrotzt haben. Über 500 Läufer und Läuferinnen konnten sich aussuchen über welche Distanz sie beim regionsweiten Silbersee-Lauf antreten, denn der LAC Langenhagen, der seit 2014 die Läufe ausrichtet, hat für jeden eine passende Distanz, ob jung oder alt, ob Kurz- oder Langstreckenläufer, Hobbyläufer oder Vereinsportler. Start und Ende der Rennen war am DLRG-Standort, wo die Sportler nach dem Rennen sich aufwärmen und stärken konnten. Für die Gewinner gab es tolle Sachpreise und Pokale, aber jeder Teilnehmer hatte die Chance auf einen Gewinn. Mit der eigenen Startnummer waren die Läufer automatisch in einem Tombola-Lostopf. Aus sportlicher Sicht konnten sich die Teilnehmer aber auch in ihrer Altersklasse eine sehr gute Platzirung sichern, wenn man im Lauf keinen vorderen Platz belegt hatte. Außerdem bekamen die Teilnehmer einen Stempel in ihrem Laufpass für die Teilnehmer an der Laufpass-Serie der Region Hannover.