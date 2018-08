Sanierung von Straßen

Kurzfristige Sperrungen geplant

Engelbostel. Die Erikastraße und ein Abschnitt der Schulstraße, zwischen Klusmoor und Hannoversche Straße, erhalten neue Fahrbahndecken. Vorbehaltlich der Wetterbedingungen beginnen die Arbeiten am Montag, 6. August, und enden spätestens am Folgetag. Die Straßen werden im Zuge der Arbeiten gesperrt. In beiden wird zudem ein Halteverbot eingerichtet, auf das ab Donnerstag Verkehrsschilder hinweisen werden.Die Fahrbahnen werden mittels des sogenannten DSK-Verfahrens saniert. Dabei werden im Kalteinbau dünne Bitumschichten aufgebracht. Vorteil des Verfahrens ist, dass die Straßen zwar vor und während der Aufbringung gesperrt werden müssen. Die neuen Fahrbahndecken können aber, nachdem sie fertiggestellt und ausgekühlt sind, vorsichtig wieder befahren werden.In der Straße „An der Celler Bahn“, Brennenhorst und Graditzer Straße sowie Abschnitte der Grafenberger Straße zwischen den Hausnummern 90 bis 106 sowie der Straße „Am Hohen Brink“ zwischen Klusriede und „In den Kolkwiesen“ werden anschließend ebenfalls die Fahrbahndecken saniert. Alle Sanierungen ebenfalls im DSK-Verfahren sind bis spätestens zum 31. August vorgesehen. Ein genauer Termin für die einzelnen Bereiche kann nicht genannt werden, bei Regen oder zu hohen Temperaturen kann es zu Verschiebungen kommen.In jeder Straße wird die Deckensanierung bis zu zwei Tagen dauern. In dieser Zeit müssen die Straßen aufgrund der geringen Breite der Fahrbahnen abschnittsweise für den Verkehr gesperrt werden. Außerdem wird ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Nebenstraßen, Parkplätze sowie die Zufahrten werden abschnittsweise für kurze Zeit voll gesperrt. Im Nachgang werden noch die notwendigen Regulierungsarbeiten an den Schächten und Wasserschiebern erledigt.Die Stadt bittet die betroffenen Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer, die frisch sanierten Bereiche nicht mehr als unbedingt notwendig zu befahren. Sollte dieses nicht vermieden werden können, wird um eine besondere Vorsicht beim Befahren der Straßen in dieser Zeit gebeten, da es sich um eine bitumenhaltige Befestigung handelt.