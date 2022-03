Helfende Hände beim Frühjahrsputz in der Kernstadt

Langenhagen. Jetzt sammelten die Bürger, viele Vereine und Verbände unter dem Motto SauberMachtSchöner zahlreiche Säcke Müll im Rahmen des Frühjahrsputzes. Masken, Glasflaschen, Einwegbecher, ein Mikroskop samt Koffer. Kaum zu glauben, was alles in Langenhagens Grünflächen entsorgt wird.Bürgermeister Mirko Heuer verteilte Mülltüten und Greifer und erklärte die „Spielregeln“ für die Aktion. Nach der Aktion trafen sich alle und Unterstützer zu einem kleinen Imbiss im Rathaus Innenhof und ließen den sonnigen Tag gemeinsam ausklingen.Die Stadt Langenhagen, die Freiwilligenagentur und Bürgermeister Mirko Heuer bedanken sich ganz herzlich bei allen Freiwilligen für ihr Engagement.Wer rechtzeitig über den nächsten Termin für den Frühjahrsputz in der Kernstadt informiert werden möchte, schickt bitte eine E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de mit dem Stichwort „Frühjahrsputz“.