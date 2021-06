Saxophonist ist zu Gast

Thomas Zander am Sonntag in der Elisabethkirche

Langenhagen. Im Rahmen der Kirchenmusikreihe kommt der Saxophonist Thomas Zander am Sonntag, 27. Juni, in die Elisabethkirche. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel werden die beiden Musiker den Gottesdienst gestalten. Beginn ist um 10 Uhr. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes.Thomas Zander ist in Hannover geboren. Er spielt seit der frühen Jugend Klarinette und Saxophon und hat bei Heinz Both, Bundesverdienstkreuzträger für seine Jugendarbeit und Helmut Pallushek, ehemaliger Solo-Klarinettist der Staatsoper Hannover gelernt und studiert. Er unterrichtet Klarinette und Saxophon an der Musikschule Hannover, ist seit Jahren Gastmusiker für Saxophon, Klarinette und Querflöte am TfN in Hildesheim und an vielen anderen Theatern. Außerdem spielte er von Beginn an in der Bigband von Roger Cicero als Bariton-Saxophonist und Tenor im Quartett von Bill Ramsey. Daneben arrangiert er für Orchester in Göttingen, Bielefeld, Braunschweig und Oldenburg und komponiert Kammermusik.