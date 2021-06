SC Langenhagen spielt Darts

Kostenlose Schnupperstunden am Freitag, 2. Juli

Langenhagen. Der Sport Club Langenhagen (SCL) ist seit Kurzem um eine Sparte reicher: Ab Juli wird Steel-Darts beim SCL gespielt. Der Dartsport hat seit vielen Jahrzehnten bereits eine große Tradition im britischen Raum, doch inzwischen gibt es auch in Deutschland eine immer größer werdende Sportgemeinschaft und so freut sich nun auch der SCL, ein entsprechendes Angebot präsentieren zu können.Mit Daniel Bonecke konnte ein erfahrener hannoverscher Darts-Spieler gefunden werden, der sein Wissen gerne an viele interessierte Spieler aus Langenhagen und Umgebung weitergeben möchte und hofft, dass der SCL auf lange Sicht gesehen eine eigene Mannschaft für Ligaspiele aufstellen kann.Der bisher jüngste SCL-Darter mit 17 Jahren ist Robin Lüschen und zugleich auch Jugendsprecher. Er wirbt ausdrücklich dafür, dass auch junge Dartfans den Weg zum SCL finden. Toll wäre es, wenn der SCL ein Jugend-Dartteam aufbauen kann.Die neue Dart-Abteilung möchte sich und den frisch renovierten Dartsraum im SCL-Clubhaus an der Leibnizstraße 56 gern vorstellen und lädt für Freitag,2. Juli, zu vier kostenlosen Schnupperstunden ein. Um nicht gegen die Corona-Vorschriften zu verstoßen, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten. Die Abteilungsleiterin Julia Bonecke koordiniert dann die Schnupperstunden, die jeweils 45 bis 50 Minuten andauern und im Zeitraum von 17 bis 21 Uhr stattfinden sollen. Der Raum wird nach jeder Schnupperstunde für mindestens zehn Minuten gelüftet, und alle Dartpfeile und die Dartboards werden desinfiziert.Interessierte schicken bitte bis zum 29. Juni eine Mail an darts@sc-langenhagen.de mit Angabe der Namen der Teilnehmer, einer Telefonnummer für Rückrufzwecke und dem möglichen Zeitfenster, in dem teilgenommen werden kann (17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr). Julia Bonecke wird dann mit den Interessierten Kontakt aufnehmen und das Zeitfenster abstimmen.Bei den Schnupperstunden möchten die SCL-Darter mit Interessierten ins Gespräch kommen, ein paar Pfeile werfen – der SCL hat ausreichend Pfeile zum Üben vorrätig, gern darf man aber auch seine eigenen Pfeile mitbringen –, stehen für Fragen zur Verfügung und freuen sich auf nette Leute und "Good Darts"..