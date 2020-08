Schafe am Flussgraben

Ein kleine Erfrischung brauchen auch die Vierbeiner

Langenhagen. Am Sonnabend habt Hobbyfotograf Pierre Graser während einer kleinen Radtour am Flußgraben zwischen der Kläranlage und dem Stadtortübungsplatz eine Schafherde beobachtet, die wie alle Lebewesen in dieser tropischen Hitze nach Wasser lechzte. „Vielleicht ist dieser Schnappschuss von meinem Handy ein Motiv fürs Sommerloch", schrieb Graser ans ECHO. Und wir wollen den ECHO-Lesern dieses gelungene Foto nicht vorenthalten. Foto: Pierre Graser