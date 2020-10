Schaumig und nach Reinigungsmittel riechend

Leitungswasser in bestimmten Bereichen Langenhagens nicht trinken

Langenhagen. In Teilen von Langenhagen haben am Mittwochvormittag drei Dutzend Kunden schaumiges und nach Reinigungsmittel riechendes Trinkwasser bei der enercity-Störungsannahme gemeldet. Die Ursachenforschung dauert noch an. Das Gesundheitsamt der Region weist darauf hin, dass das Wasser in dem betroffenen Gebiet mit Ausnahme der Toilettenspülung nicht verwendet werden soll, solange die Ursachen für die Verunreinigung ungeklärt sind. Wasserproben wurdengenommen und werden derzeitim Laboranalysiert. Der enercity-Entstörungsdienst hat den Bereich durch Stellmaßnahmen sektioniertund die Ausdehnung der Verunreinigung in weitere Versorgungsgebieteverhindert.Derzeit informiert enercity über Lautsprecherwagen die Anwohner über den Sachverhalt. Zudem sind Wasserwagenan vier Standorten positioniert. 1. Virchowstr. 5d;2. Emil-von-Behringstr. / Theodor-Heuss-Str.;3. Habereck 43 an der Wendeplatte;4. Elsterweg / Im Gehäge 15). enercity versorgtseineKundendort kostenlos mitfrischemTrinkwasser.Folgende Straßenzüge in Langenhagen sind nach aktuellenErkenntnissen betroffen:Bauernwinkel, Breimerwinkel, Bussardweg, Ehrlichstraße, Elsterweg, Emil-von-Behring-Straße, Falkenweg, Grenzheide, Habereck, Habichtweg, Hertzstraße, Im Gehäge, Kneippstraße, Leibnzstraße, Milanweg, Otto-Hahn-Straße, Planckstraße, Poggenaue, Reuterdamm, Robert-Koch-Straße, Röntgenstraß, rSauerbruchstraße, Schnittenhorn, Sperberweg, Theodor-Heuss-Straße, Virchowstraße, Walsroder Straße. 162 bis 179, Werlhofstraße, Wietzengrund.